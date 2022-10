"No se sabe (qué pasará con mi futuro), se lo comenté a mis representantes y al club, pero no me dijeron nada hasta que pasara esto. Ya ahorita estar enfocado en Selección que es lo importante y ya después si me toca salir a Europa, que sea lo que todos queremos, pues ya me lo dirán", fueron las palabras de Erick Sánchez, una de las grandes figuras del Pachuca Campeón del Torneo Apertura 2022 de Liga MX.

El mediocentro de 23 años fue uno de los mejores jugadores del año en México, y que esté presente en la prelista de 31 para el Mundial de Qatar 2022 no es ninguna sorpresa. Su nivel ha generado que se gane la confianza de Gerardo Martino y que importantes clubes lo estén siguiendo de cara al mercado de pases. Sin embargo, esta no es la única preocupación que le provoca a la directiva del club...

Luego de la consagración y en medio de las celebraciones, el oriundo de Ciudad de México soltó una declaración que no le gustará a la cúpula dirigencial de los Tuzos, ya que va en contra de sus intenciones. La misma involucra a Guillermo Almada, quien tiene un contrato de 4 años con la institución pero suena como un gran candidato a reemplazar en el Tri al Tata, quien se irá después de la Copa.

Armando Martínez, presidente deportivo del Pachuca, señaló en la jornada de ayer a TVC Deportes: "Yo quiero que cumpla su contrato acá. Él tiene capacidad para dirigir lo que sea, pero ahorita estamos concentrados en este juego". A pesar de esto, Erick Sánchez no piensa igual y desea verlo al mando de la Selección Mexicana, lo que evidentemente generaría que se marche de Hidalgo.

"Hay que respetar los procesos. Ahorita hay un entrenador (Gerardo Martino) y hay que apoyarlo. Pero si después no sigue, claro que me gustaría (que Guillermo Almada tome su lugar)", señaló el mediocampista. A su vez, dejó en claro que se ve dentro de Qatar 2022: "Hay que estar mentalizados. Hay que tratar de meternos en esa lista, hay que complicarle el trabajo al profe. Yo creo que sí tengo los argumentos".