Este miércoles por la noche, las Águilas del América se midieron ante el Manchester City en un nuevo amistoso internacional disputado en el Estadio NRG de la ciudad de Houston, donde dejaron una aceptable imagen cayendo por 2 a 1 con goles de Kevin de Bruyne (2) y Henry Martín.

En una conferencia de prensa donde habló de varias temáticas, Fernando Ortíz fue consultado sobre la confusión de Pep Guardiola, quien en la previa del partido confundió al Azulcrema con las Chivas, al afirmar que jugaba con "puros mexicanos" como solo lo hace el Rebaño Sagrado. El Tano remarcó su opinión sobre que "hay un único grande" en la Liga MX, y bromeó sobre la dura entrada de Bruno Valdez.

“Se pudo haber equivocado (Guardiola). Yo creo que hay un solo grande en México y es América. No sé si se va a acordar de este partido, pero sí se puede acordar de las patadas de Bruno Valdez que le metió al jugador de Manchester City (Grealish). Obviamente se pide disculpas de eso, pero se nota que el equipo quiere ganar y es una circunstancia de juego. Me voy feliz con el equipo, con los jugadores, su entrega es fundamental en este tipo de partidos”, declaró el timonel.

En la misma línea, Ortíz remarcó la buena tarea y resistencia ofrecida por sus dirigidos ante uno de los mejores equipos del mundo, y se enorgulleció por poder ver reflejada su idea de juego más allá de los intérpretes.

+ "PUROS MEXICANOS": LA CONFUSIÓN DE PEP GUARDIOLA SOBRE AMÉRICA

“Los chicos tuvieron este partido contra un rival de jerarquía a nivel mundial y ese resultado que no llena la felicidad, pero estoy tranquilo con el equipo que se plantó al tú por tú como se dice y le hicimos un buen partido a un equipo muy importante a nivel mundial. Eso me da la tranquilidad y la paciencia de seguir insistiendo en lo que uno tiene en la cabeza y se ve reflejado en el campo de juego. No importan los nombres sino el equipo”, añadió.