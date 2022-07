Los rumores por fin llegaron a su fin y el mexicano Carlos Salcedo llegó a un acuerdo con los Bravos de Juárez de la Liga MX después de conseguir finalizar su contrato con el Toronto FC de mutuo acuerdo. Pero el regreso del “Titán” al futbol mexicano estuvo cerca de no concretarse, pues tuvo propuestas que fueron muy complicadas de rechazar, empezando por la de Matías Almeyda.

Así lo dio a conocer el propio Salcedo, quien reveló durante su presentación con los Bravos, que rechazó al exentrenador de las Chivas de Guadalajara para fichar con él y volver a Europa con el AEK de Grecia, además de otra oferta que recibió del balompié de Turquía, situaciones que complicaron un poco al tricolor, pero el objetivo de Salcedo está más que claro, y asegura que volver a casa le podrá ayudar para pelear un puesto con la Selección Mexicana.

"Solo puedo hablar de mí, porque al final los otros jugadores que han tomado la decisión de regresar no sé cuál sea el motivo. Sí quiero aprovechar ahorita para decir que hubo un par de propuestas de Matías Almeyda, quien me dio la oportunidad de regresar a Europa y también en Turquía me quisieron contratar. Pero al final te digo yo tomé la decisión de venir acá", así lo señaló el futbolista en conferencia de prensa.

Para Salcedo el poder ser parte de la próxima Copa del Mundo a celebrarse en noviembre próximo en Qatar ya no está tan lejano como antes, pues asegura que la decisión de que Gerardo “Tata” Martino lo vuelva a convocar sólo dependerá de los minutos que consiga en el campo de juego y las actuaciones que tenga cada fin de semana con el conjunto fronterizo, por lo que no ve tan lejana la posibilidad de volver a la Selección Mexicana.

"Para llegar primero a ese Mundial, sé que primero tengo que hacer las cosas bien. Son de las cosas que te convencen como jugador llegar a Juárez, cuando hablas con tipos como Hernán Cristante, como Miguel Ángel Garza, que fue el primero que me contactó para contarme del proyecto. Sé qué ha habido charlas con la gente de la Selección y al final creo que el Tata Martino lo dejó claro, es un tema que es meramente futbolístico y creo que eso es la mayor oportunidad para mí. Sería algo muy especial, poder ir a un Mundial representando esta camiseta".