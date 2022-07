Las especulaciones sobre si era real o no la búsqueda por parte de los Bravos de Juárez para fichar al mexicano Carlos Salcedo llegaron a su fin después de que el entrenador de los fronterizos, el argentino Hernán Cristante, admitiera que existe un interés genuino en fichar al exfutbolista de Tigres UANL, quien actualmente se encuentra jugando en la Major League Soccer de Estados Unidos con el Toronto FC.

De acuerdo a lo revelado por Cristante tras su destacada victoria en la Jornada dos del Apertura 2022 en lo que fue el Clásico de la Frontera ante los Xolos de Tijuana, el timonel de Bravos confesó que hay pláticas avanzadas con el jugador y resaltó que es un futbolista de relevancia y constancia en su posición, situación que le daría una gran ventaja para el equipo si consiguen adquirirlo próximamente.

Cristante también confesó que todavía la posible transacción aún no está cerrada, y aunque no profundizó acerca del rumbo de las conversaciones, no descarta que el exjugador de la Selección Mexicana pueda ser anunciado por los FC Juárez este fin de semana, por lo que abrió la puerta a las especulaciones de que el futbolista estaría prácticamente cerrado para ser nuevo elemento del conjunto de los Bravos.

Salcedo ahora se encuentra jugando en el Toronto de la MLS, con el cual ya se ha convertido en jugador franquicia, pero al parecer, su segunda aventura dentro del futbol de Estados Unidos durará muy poco y haría un regreso estelar para el Apertura 2022. Cabe recordar que Carlos llegó a ser uno de los nombres indiscutibles en las convocatorias de la Selección Mexicana. Es por eso que el defensa está buscando retomar el ritmo en pleno año mundialista, pensando en colarse a la lista final que dé Gerardo Martino para disputar el Mundial de Qatar 2022.