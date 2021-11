El paso de José Luis Higuera por Chivas dejó muchas polémicas. De hecho, después de su salida de la institución tapatía, el directivo mostró un perfil bajo y no habló mucho sobre las decisiones que se tomaron en la cúpula del equipo durante su estadía. Pero este martes salió a hablar sobre viejos refuerzos.

En una entrevista con Mediotiempo, el empresario que ahora está inyectando su tiempo y su dinero en el Atlético Morelia de la Liga de Expansión reveló cuál fue su peor decisión como autoridad del Rebaño Sagrado. Y justamente fue en referencia a uno de los hombres que se convirtió en noticia en los medios.

"Nos equivocamos con Oribe Peralta. Es un gran jugador, una gran persona y esto no quiero que se malentienda, pero como decisión deportiva fue mala. Nos ganaron muchas necesidades, muchos temas que teníamos en ese momento", explicó esta personalidad en la plática con el reconocido portal.

¿Por qué Guadalajara ficho a Oribe Peralta?

En el mismo diálogo, José Luis Higuera comentó: "Nos ganó la prisa, cosa que no me había pasado. Todas mis decisiones eran muy pensadas, tranquilas y esa vez no. Teníamos presiones y fue una decisión que no era para un modelo exitoso. Revisas el rendimiento y fue de las decisiones que no se debían tomar".

"Si yo me hubiera detenido a evaluar lo que había pasado con jugadores similares, ninguno había dado resultados. Creo que nos ganó la desesperación de tener un referente y de tener un jugador con la jerarquía que tenía Oribe Peralta", concluyó el empresario, lamentándose la contratación del Cepillo...