La contratación del extremo ecuatoriano Joao Rojas para los Rayados del Monterrey causó una gran expectación para el pasado torneo Apertura 2022 de la Liga MX, pero la experiencia del jugador sudamericano resultó al inicio una auténtica pesadilla que no le ha permitido mostrarse en el futbol mexicano.

En ese torneo Joao Rojas jugó dos partidos como suplente, cinco minutos contra Santos en la primera jornada en el estadio Corona y 27 minutos en la segunda fecha en el estadio BBVA contra el América en un partido en el que sufrió una lesión de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda.

Joao Rojas fue operado y se perdió el resto del torneo Apertura 2022, su recuperación se ha dado ya entrado el Clausura 2023, pero no ha vuelto a jugar. El extremo ecuatoriano se encuentra desesperado y así lo hizo saber en las declaraciones que dio en conferencia de prensa.

Joao Rojas prácticamente mandó un mensaje al director técnico de los Rayados del Monterrey Víctor Manuel Vucetich: "Estoy desesperado por ya jugar, por ser protagonista, me gusta jugar los 90 minutos, no me gusta salir de cambio, mucho menos ser banca, voy a intentar hacer lo imposible y lo posible para que el técnico pueda decir lo más rápido por mí y eso va a hacer el día a día, pero no voy a esperar sino voy a ir buscar por eso hasta que lo encuentre".

Joao Rojas tenía ofertas de Europa

El extremo ecuatoriano Joao Rojas mostró su compromiso con Monterrey pues lo fichó cuando estaba por quedar libre y se habría ido al futbol europeo: “Decidí venir acá y Monterrey me compró a tres días de quedar libre. Tenía opciones de Europa importantes, pero Monterrey vino y puso la plata a tres días de quedar libre. Eso para mi tiene mucho valor”