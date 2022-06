El jueves por la noche, Toluca se revolucionó con la noticia que lanzaron, casi al unísono, David Medrano y Juan Carlos Cartagena. Luuk de Jong, después de pensarlo, rechazó la chance de vestir la playera de los Diablos Rojos en el próximo Apertura 2022 de la Liga MX. Y eso generó una gran polémica...

Se informó que el neerlandés había firmado su vínculo con los Choriceros y por eso se habló de las importantes sanciones que podía imponerle la FIFA por no cumplir con lo pactado. Sin embargo, y después de lo que se divulgó, Ignacio Ambriz tomó la palabra en una conferencia de prensa desde Metepec.

Al ser consultado sobre la situación del ex Barcelona y Sevilla, el entrenador de la institución mexiquense fue claro: "Hemos hablado con varios jugadores, algunos nos han contestado que no. Se han tocado puertas pero es una mentira, y te lo digo honestamente, que haya contrato firmado. No ha habido arreglo".

"Nosotros estamos tranquilos porque ha sido más un runruneo de la prensa. Era una de las posibilidades que teníamos, sí. Siempre traer a un jugador de Europa va a beneficiar al futbol mexicano. Sí estamos buscando opciones", aclaró el timonel del Toluca, ilusionando a los aficionados con otro fichaje...

¿Cuándo debuta Toluca en el Apertura 2022?

Los Diablos Rojos abrirán la temporada de la Liga MX el próximo viernes 1 de julio, desde las 19 horas del centro de México, contra Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Al momento, los Choriceros contarán con refuerzos como Tiago Volpi, Andrés Mosquera, Fernando Navarro, Sebastián Saucedo y Jean Meneses. Marcel Ruiz, Brayan Angulo y un delantero de peso podrían sumarse al plantel pronto.