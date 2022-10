Las horas pasan y estamos muy cerca de definir al campeón del Apertura 2022. Sin embargo las semifinales fueron electrizantes y siguen dejando reacciones de los protagonistas de los compromisos del fin de semana.

Uno de los momentos más tensos fue el que vivieron Rayados y Pachuca este domingo 23, cuando Avilés Hurtado anotó en el último minuto para darle la victoria al cuadro dirigido por Guillermo Almada.

El colombiano tuvo un turbulento paso por Monterrey, recordando que falló un penal en la Final Regia del Apertura 2017 y la fanaticada Albiazul nunca lo perdonó, por lo cual lo abuchearon muy fuerte en su regreso. El jugador no reaccionó de la mejor forma y encaró a los asistentes al Estadio BBVA.

Entre los que lo recriminó fue Rogelio Funes Mori, con el cual discutió en el campo. Este 25 de octubre finalmente se conoció su diálogo con el delantero: "Me dijo que Rayados me había dado de comer, que yo no era así. En ningún momento se lo celebré a la afición. Mis ex compañeros malinterpretaron todas las cosas", dijo para Fox Sports.

Igualmente, dio su versión sobre los motivos por los que considera fue silbado: “Si bien traía algo por dentro, no por los abucheos, porque eso es normal, pasa e incluso lo sufrí cuando estuve dentro del club, pero ya cuando te insultan es otra cosa. Realmente no fue directamente contra la afición, yo a la afición la respeto mucho, entiendo su punto de vista por lo que pasó, querían tener a alguien a quien culpar y el que más se vio en ese momento por el penalti fui yo, pero no fue así".