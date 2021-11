Han pasado más de 20 años y en México aún se sigue hablando de aquellos memorables Toros Neza de Antonio Mohamed, Miguel Herrera, Pablo Larios, Germán Arangio y Federico Lussenhoff, entre otros, que, dirigidos por Enrique Meza, fueron subcampeones del torneo Verano 1997. Se les recuerda por su futbol ofensivo y por la alegría que mostraban en la cancha y las bromas que se hacían entre ellos.

"Era un plantel muy divertido", recuerda Germán Arangio quien se sumó a esos Toros Neza en 1996 con apenas 20 años de edad. "Estaba el Turco Mohamed que era el líder de todas esas bromas, los jugadores mexicanos también se prendían; los entrenadores daban mucha libertad, que no significa libertinaje, era libertad para jugar, libertad para entrenar y para hacer esas bromas, pero el día del partido nosotros ganábamos".

Germán Arangio recuerda que "yo caí acá porque necesitaban un jugador con perfil zurdo, en este caso acá llegué como un extremo izquierdo, ya después me fui más para el centro como un 9, pero cuando empecé la carrera acá en México fue como un volante extremo".

¿Se pelaron Miguel Herrera y Germán Arangio?

De esa época, Antonio Mohamed recordó que a la llegada de Germán Arangio, Miguel Herrera comenzó a gritarle al joven de 20 años y que este "le dio una paliza" al Piojo en el vestidor y lo dejó con la nariz fracturada. Por su parte, Herrera ha negado que haya terminado tirado en una camillla, como dijo el Turco, y aceptó que sólo hubo algunos empujones y manotazos.

En entrevista con MX Sudamérica, Germán Arangio dio su versión que coincide casi por completo con la de Antonio Mohamed. "Es 99,9 por ciento es verdad lo que dijo Mohamed. Sí es verdad. Nunca salió a la luz porque no había un celular para filmar ni hubo gente ahí metida, eso quedó ahí en el vestidor. Creo que fue a los días que yo llegué. Estábamos jugando un picadito antes del partido, y él empezó a boquear, a decir cosas, pero no sé por qué se la agarró conmigo si yo no lo conocía, no le había echo nada. Miguel tiene un caracter explosivo".