Uno de los partidos más atractivos que tendrá la jornada 14 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX se jugará el sábado 8 de abril en la cancha del estadio Azteca entre las Águilas del América y los Rayados del Monterrey que van en busca del récord de más puntos en los torneos cortos.

Para Germán Berterame, delantero argentino del Monterrey, enfrentar al América será un partido especial porque las Águilas intentaron ficharlo. "Sí, la verdad que estuvo el interés, pero bueno, hoy estoy acá y creo que estoy en focalizarme en hacer una buena temporada con Rayados y en tratar de ganar títulos con ellos", recordó el goleador.

En conferencia de prensa, Germán Berterame se mostró complacido de haber fichado por los Rayados del Monterrey: "Estoy acá porque tomé la mejor decisión, si no, no lo haría, estoy muy contento con la que decisión que he tomado y por el momento que estamos pasando todos".

Respecto al enfrentamiento contra las Águilas del América, Germán Berterame comentó que "es un partido más, así como lo dije también con el Clásico, fue un partido más y trataremos de buscar los tres puntos obviamente para seguir estando ahí arriba. Es un partido al que vamos a tratar de dar el cien por ciento y tratar de buscarlos los tres puntos, sabemos lo que nos estamos jugando".

Monterrey es una familia

Germán Berterame conicidió con su director técnico Víctor Manuel Vucetich respecto a que los Rayados del Monterrey son una familia: "Creo que lo que dice Vuce, la verdad que tiene mucha razón, la verdad que estamos haciendo una familia muy unida y creo que la competencia es muy sana, creo que, esa competencia quiere decir qué no importa quien haga los goles, lo importante es que ganemos. Cada uno se pone muy contento cuando meto gol yo, mete Rodri (Rodrigo Aguirre), mete (Rogelio) Funes (Mori), mete Poncho (Alfonso González), cualquiera que le toca, creo que todos nos ponemos muy contentos y creo que se ha demostrado en varios partidos y por eso te digo que se está armando una familia muy buena y sana".