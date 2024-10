Los convocados de Javier Aguirre para esta Jornada FIFA de octubre comenzaron a llegar a las instalaciones de la concentración de la Selección Mexicana: uno de los últimos en aterrizar fue Germán Berterame, la gran sorpresa del ‘Vasco’ en la lista de citados para los dos amistosos.

El delantero que cumplió su sueño por sus buenos rendimientos en Rayados de Monterrey, expresó su felicidad por vestir la tricolor. “Trabajé muchísimo para esto y por fin se dio, así que vamos a disfrutarlo, a disfrutar todo el proceso”, manifestó el argentino naturalizado mexicano en su arribo al complejo.

Berterame se lamentó de que en esta nómina no hubiesen llamado a otros futbolistas del equipo albiazul, pero se mostró optimista en compartir con ellos futuras convocatorias. “Más allá de que no hay compañeros esta vez, sé que en algún momento vamos a ir bastantes de Rayados, pero acá también tengo ex compañeros que estuvieron acá y me van a dar una mano“, aseguró el atacante de Monterrey en conversación con la prensa, ansioso por estrenarse en la escuadra nacional.

Germán Berterame postuló a un ex Selección Mexicana para volver al ‘Tri’:

El artillero de Rayados no dudó en hacer mención a uno de los jugadores con los que más aprecio tiene y con el que ha compartido buenos momentos, y que ha tenido al igual que ‘Berte’ la chance de vestir como delantero la playera de México: Rogelio Funes Mori.

“Creo que Rogelio lo ha disfrutado muchísimo (el paso por la Selección) y yo creo que todavía sigue peleando, todavía tiene chance, ¿por qué no? Es un gran jugador, el máximo goleador de Rayados, no se le dio pero es futbol, no hay miedo, él entendió todas las circunstancias, pero igual creo que todavía tiene chance”, sostuvo convencido el ex San Lorenzo, Patronato, Atlético de San Luis y actual delantero de Monterrey.

Funes Mori se despidió hace tiempo de la Selección, pero Berterame confía en él [Foto: Getty]

