El equipo regiomontano no necesitó utilizar todas sus capacidades para pasar por encima de Mazatlán, el peor equipo del torneo.

Monterrey sigue intratable pese al tropiezo del pasado fin de semana y ahora le pegó al Mazatlán. No sufrieron demasiado para poder conseguir los tres puntos en la cancha del peor equipo clasificado en la general. Los goles de Maximiliano Meza y de Erick Aguirre bastaron para asegurar el primer lugar del Torneo Clausura 2023.

Con este resultado, Monterrey podrá dosificar y descansar algunas piezas para su último compromiso de la fase regular. Recibirán a Pumas el sábado 29 de abril y es la oportunidad perfecta para poder descansar a sus elementos de cara a lo que será la serie de los cuartos de final. ¿Por qué? Basta ver la lesión que ya sufrió Germán Berterame, uno de los jugadores más determinantes con los que cuentan.

Dicha cuestión podría beneficiar a Pumas. Aún no se sabe el resultado que tendrán los felinos ante el América en el Clásico Capitalino, pero están obligados a conseguir tres puntos en estos dos juegos. En caso de que no consigan la victoria ante las Águilas, se pueden ilusionar con enfrentar a unos Rayados alternativos que ya no tienen nada por ganar o perder.

Será un descanso largo

Si así lo desea, Victor Manuel Vucetich puede tener poco más de una semana antes de enfrentar el primer juego de los cuartos de final. No será sino hasta los días 10 y 11 de mayo que se jueguen dichos compromisos. De ahí que pueda utilizar a los titulares ante Pumas, o prefiera tenerlos en ritmo de competencia.