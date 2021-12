Han pasado los días y el argentino Hernán Cristante se ha desahogado públicamente tras su salida de la dirección técnica de los Diablos Rojos del Toluca tras la eliminación en el repechaje del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX ante los Pumas. Las formas que tuvo el club no fueron las más decorosas, a su parecer.

"El lunes por la mañana me reuní con los directivos. Sí había una molestia en la directiva. Me dijeron que iban a reunirse con el consejo. Por la noche, Francisco Suinaga (presidente del Toluca) me habló por teléfono para decirme que no seguía más", dijo Hernán Cristante en entrevista para ESPN donde remató asó: "La categoría no se compra".

Hernán Cristante lamentó no haber conseguido el campeonato con la escuadra toluqueña y también se mostró exhausto del entorno que lo señalaron de tener colaboración con promotores de jugadores. "Mi idea es salir ya del futbol mexicano, porque se me ha complicado; me vincularon con equis o y, y no es cierto. Ese tipo de intereses a mí no me mueven, ni me preocupan. Entonces, no quiero que se confundan las cosas".

Su comentario para Nacho Ambriz

Ya desvinculado del Toluca, Hernán Cristante tuvo comentarios positivos respecto a su sucesor Ignacio Ambriz, y comentó cuáles son, a su parecer, los dos caminos que se pueden seguir en una liga como la primera división mexicana.

"Yo a Nacho le tengo aprecio. Es muy trabajador y, sobre todo, cuando tiene material, ojalá lo pueda capitalizar. Hay dos formas de salir campeón: una es hacer una gran inversión, llevando un proceso y tratando de acortar los caminos. Y otra, es no hacer una gran inversión, e ir capitalizando tu recorrido con un poco más de tiempo", reflexionó Hernán Cristante.