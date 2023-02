No todo es miel sobre hojuelas para Rubén Omar Romano en su regreso a los banquillos. Le imponen a alguien.

El regreso de Rubén Omar Romano a los banquillos de Liga MX no podía ser tan idílico. Para empezar, su nueva aventura es con un equipo que sigue sin generar identidad, no pelea ni siquiera repechaje y es considerado como uno de los más débiles del futbol mexicano. Pero eso no es todo.

Como cualquier entrenador, Romano está habituado a trabajar con su gente de confianza. En todo caso, con la libertad que tienen los técnicos, elige a su equipo de trabajo. Bueno, eso en Mazatlán no le fue posible. El club se encargó de imponerle un auxiliar que él no pidió.

Es alguien con quien nunca ha trabajado y no conoce a la perfección. Se trata de Armando González, quien recibió una oportunidad en el club mazatleco tras haber quedado fuera de Cruz Azul. En su columna publicada este 8 de febrero en Récord, David Medrano informó sobre esta situación.

El periodista precisó que Armando González se desempeña como auxiliar institucional en Mazatlán. Por tal motivo, su figura dentro del organigrama que maneja el club fue una condición para Romano. El entrenador aceptó esas condiciones pese a que nunca ha colaborado con él.

González proviene de Cruz Azul, institución a la que llegó cobijado por Jaime Ordiales, con quien ha estado ligado en el mundo del futbol. Con la salida de Ordiales a Selecciones Nacionales, González también se marchó.