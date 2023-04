El partido entre América y León fue uno de los más emocionantes de todo el Clausura 2023, pero ciertos hechos violentos terminaron de opacar lo estrictamente futbolístico. No solo hubo una dura pelea entre Fernando Ortíz y Nioclás Larcamón, sino también entre Fernando Hernández y Lucas Romero. Mientras que el futbolista estaba reclamando una jugada, el árbitro lo golpeó con su rodilla.

Debido a esta situación, el Comité Disciplinario de la FMF actuó de manera ejemplar para que no se vuelva a repetir. Los entrenadores recibieron 2 fechas de suspensión, Lucas Romero también recibió esa cantidad de partidos de sanción. Sin embargo, el más perjudicado fue Fernando Hernández, quien estará 12 partidos fuera.

La cantidad de dinero que ganará Fernando Hernández durante su suspensión.

A pesar de que la FMF mandó un claro mensaje de que estas cosas no pueden suceder, el árbitro no sufrió ningún tipo de sanción económica. Según Record, un árbitro central de la Liga MX con el gafete de la FIFA, llega a ganar un sueldo mínimo de 60 mil pesos. Y si bien su salario no se verá afectado por la sanción, no podrá recibir dinero extra.

Los árbitros de la Liga MX tienen ingresos extra por los partidos que dirigen. En cada partido de la fase regular se llevan unos 45 mil pesos, aunque en el repechaje aumenta hasta los 60 mil pesos. No obstante, las cifras se van hasta las nubes en los cuartos de final (80 mil pesos), Semifinales (100 mil pesos) y, por supuesto, en la final (150 mil pesos).

Lo cierto es que la imagen de Hernández golpeando a Romero recorrió todo el mundo, debido a lo insólita que fue la situación. Es por esa razón que la sanción que implementaron fue ejemplar, ya que el máximo de partidos suspendidos que le podían dar eran 15. Además, la FMF comunicó que en caso de que suceda una situación similar, el castigo sería más severo.