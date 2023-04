Además de un entretenido partido que terminó con empate 2-2, el duelo entre América y León se llevó todas las miradas por el episodio que protagonizó el árbitro Fernando Hernández, quien agredió con un rodillazo a Lucas Romero, mediocentro del León. La Federación Mexicana de Futbol ya confirmó la sanción de 12 encuentros para el colegiado.

Aunque algunos esperaban una sanción más severa, finalmente Fernando Hernández podrá continuar dirigiendo en la Liga MX, aunque no en este Clausura 2023. Miguel Herrera, entrenador de los Xolos de Tijuana y con varios antecedentes de expulsión, confesó que esperaba una sanción más fuerte para el árbitro.

"Yo creo que se quedaron cortos porque si hubiera sido al revés estarían pidiendo los árbitros (un castigo más severo)… que ya sucedió una vez con Pablo Aguilar, que los árbitros querían parar y hoy pareciera que los jugadores tendrían que parar porque no se va a castigar de la misma forma", dijo Miguel Herrera a Mediotiempo.

El Piojo considera que en esta ocasión no se resolvió de la misma forma que se haría con un futbolista: "A veces no se juzga de la misma manera. Yo lo dije ese día, que el que la tenga que juzgar que la juzgue como si fuera al revés, como si el jugador hubiera agredido al árbitro, ¿Cómo se juzgaría?, ¿Qué sanción tendría el jugador? Debe ser lo mismo y mucho más grave por ser el árbitro", insistió.

Tiene sus antecedentes

A lo largo de su carrera, Miguel Herrera también ha sido protagonista de varios episodios que le costaron caros: El Piojo argumenta que en su momento a él le costaron caras las indisciplinas: "Yo me he equivocado gravemente y he pagado las consecuencias de mis equivocaciones y han sido castigos muy fuertes. A mi no me han juzgado con tres partidos, a mi me costó la Selección Mexicana, por reclamaciones en la cancha me costó el América, un insulto a un árbitro que se vio en las cámaras me costó un mes de sueldo, no fue una multita, fue un mes completo, han sido sanciones muy fuertes y deberíamos de juzgar de la misma forma a quien se equivoque".