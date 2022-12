Tras finalizar la pretemporada en la Riviera maya, Rayados de Monterrey tuvo dos días de descanso y retomó luego los entrenamientos de cara al Clausura 2023 de la Liga MX. Jordi Cortizo, uno de los refuerzos del equipo para la nueva campaña, expresó sus sensaciones respecto a lo que le han dejado sus primeras prácticas con el club en el que se reencontró con Víctor Manuel Vucetich, entrenador que ya lo había dirigido en Querétaro.

"Estoy muy bien, contento, la verdad encantado de estar aquí con el equipo trabajando, fue una pretemporada muy intensa en la cual trabajamos bastante y feliz de estar aquí en Monterrey. Estoy muy contento de volver a estar con Vucetich. La verdad es una gran alegría volverlo a encontrar", señaló.

Pero ese no fue el único reencuentro para Cortizo, quien además vuelve a compartir plantilla con Luis Romo, futbolista que reconoció ha sido de gran importancia en sus primeros días de adaptación al equipo. "Romo ya me dio un tpur. La verdad es que me llevo muy bien con él", comenzó diciendo.

"A él lo conozco desde Querétaro y con los demás también ha sido muy cálido en la bienvenida. Hay mucha predisposición, todos llegaron directo para trabajar. El plantel está muy bien y listo para dejarlo todo", agregó el jugador que se ilusiona no solo con ser campeón en Monterrey sino también con que el club sea su trampolín al seleccionado mexicano.

Volvieron los mundialistas

En el regreso a los entrenamientos luego de la pretemporada en la Riviera Maya, Monterrey recibió de regreso a los futbolistas que estuvieron disputando el Mundial de Qatar con la Selección de México: César Montes, Hector Moreno, Luis Romo, Jesús Gallardo y Rogelio Funes Mori .