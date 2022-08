La Liga MX no da tregua y con apenas unas horas de descanso, ya se prepara para otra semana con jornada doble con los partidos correspondientes a la novena fecha del Torneo Apertura 2022. Los primeros duelos serán Atlas vs. Juárez y Mazatlán vs. Querétaro, cuatro equipos que necesitan sumar con urgencia para no complicar aún más su situación en la tabla general de posiciones.

Partidos pendientes:

16/08 | Atlas vs Juárez | 19:00 horas

16/08 | Mazatlán vs Querétaro | 19:00 horas

16/08 | Puebla vs Necaxa | 21:05 horas

17/08 | Toluca vs Monterrey | 19:00 horas

17/08 | Cruz Azul vs Tijuana | 21:05 horas

17/08 | Pachuca vs América | 21:05 horas

18/08 | Santos Laguna vs León | 19:00 horas

18/08 | San Luis vs Pumas | 21:05 horas

En Bolavip te presentamos la tabla general de posiciones de este lunes 15 agosto:

Tabla de posiciones de la Liga MX