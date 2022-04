¿Jugará ante Chivas? El jugador del América que casi no ha contado desde que llegó

El Club América tiene por delante una semana fundamental. Y es que la crisis futbolística ya es conocida, y mientras la directiva analiza opciones para reemplazar al despedido Santiago Solari, Fernando Ortiz tiene la difícil misión de enderezar el rumbo de un equipo que parece confundido y desanimado. Este domingo, las Águilas tendrán la chance de levantar cabeza en el Clásico Nacional ante Chivas.

Para dicho encuentro, es duda el mediocampista Diego Valdés, quien padece una sobrecarga muscular y podría ausentarse del choque frente a Chivas en el Clásico Nacional del próximo domingo. El mediocampista ofensivo entrenó en los últimos días de manera diferenciada, y en caso de confirmarse su ausencia, Jonathan Dos Santos podría aparecer en el once titular del entrenador Fernando Ortíz. El centrocampista mexicano lleva algunas semanas a la par de sus compañeros, a la espera de su oportunidad.

Dos Santos fue uno de los refuerzos que llegó a Coapa en el último mercado de pases, pero hasta el momento corre por detrás de otros mediocampistas como Pedro Aquino, Richard Sánchez y Santiago Naveda. En total, sólo jugó 98 minutos posibles en nueve jornadas disputadas, lo que hace un 12% sobre el tiempo posible.

Al parecer, la falta de minutos de Jonathan dos Santos tiene una explicación lógica: el poco ritmo con el que llegó al América. En sus últimas semanas como jugador de Los Angeles Galaxy, el mexicano dejó de contar. Sus últimos partidos databan de octubre.

El caso de Diego Valdés

El chileno se perdió las primeras fechas del Clausura 2022 por encontrarse lesionado, y una vez tuvo su chance como titular, no pudo ser el conector que el equipo precisaba entre mediocampo y ataque. De todas formas, sus estadísticas con la camiseta del América no son del todo malas: en siete presencias, convirtió un gol, ante su ex club, y colaboró con tres asistencias. Sin embargo, aún se espera más de él.