El cierre de la temporada regular del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX trajo como consecuencia la finalización de tabla de cocientes, donde tres equipos han quedado condenados a pagar las multas: Mazatlán 33 millones de pesos, Tijuana 47 millones, y Querétaro 80 millones.

Sin embargo, en las últimas horas se reavivó la polémica debido a las declaraciones realizadas por Benjamín Salinas, hijo de Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca y del equipo Cañonero. El hijo del empresario soltó la bomba y no dudó en afirmar que ningún equipo mexicano ha abonado las multas desde su implementación.

“En los últimos años, ningún equipo ha estado pagando multa, jamás. Los pagadores de multas son otros. El problema está mal planteado. No es justo el sistema de cómo se reparte el dinero. Hasta que no haya claridad no va a avanzar nada”, declaró en diálogo con El Universal Deportes.

Liga MX le respondió a Salinas sobre las multas

Estas declaraciones no tardaron en despertar revuelo en redes sociales y medios. Por eso, horas después, la Liga MX salió a emitir un comunicado en donde aclaran que los castigos económicos por bajo porcentaje sí se abonan como estipula el reglamento.

"Frente a las versiones que circulan en las redes sociales sobre las multas, la Liga BBVA MX informa: Las multas que se aplican a los tres últimos lugares de la Tabla de Cociente al final de cada temporada se cobran y se pagan en tiempo y forma por los clubes involucrados, tal y como lo estbalece el artículo 24 del Reglamento de Competencia y cuyo pago se acredita con las facturas de los pagos recibidos. Son recursos que se destinan a la estabilidad financiera de Liga Expansión. Cabe recordar que ningún club puede participar en el siguiente torneo si tiene adeudos", se lee en el comunicado.