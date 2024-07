Un ex jugador de América defendió al Matador Hernández y arremetió contra Gignac

En el marco del All-Star Game entre la Liga MX y la MLS, se dio una serie de eventos y actividades para los fanáticos del futbol. Uno de los grandes invitados de la jornada fue el francésAndré Pierre-Gignac, artillero de Tigres con grandes registros en el fútbol mexicano.

En una prueba de talento y técnica, el delantero saludó a los presentes, entre ellos árbitros y figuras de las ligas mencionadas. Sin embargo, al llega a Luis Hernández, emblema del futbol mexicano, le negó el saludo y lo dejó retratado. Atónito, el Matador se quedó mirándolo sin poder creer lo sucedido.

La imagen fue captada por las cámaras y rápidamente se hizo viral. El enojo de Gignac viene de larga data con Hernández, al hablar despectivamente del goleador de los Felinos. El galo tuvo memoria y no quiso saber nada con estrecharle la mano.

Esto generó una ola de opiniones entre los aficionados, sentando postura para uno u otro. Quien se posicionó en favor del ex futbolista fue el ex jugador a través de ‘X’, ex Twitter, Franky Oviedo: “Matador, ídolo y figura, solo necesitas que te saludemos de mano quienes de verdad apreciamos al futbol. Humildad ante todo, a desayunar pan francés”.

¿Cuál es el presente de Oviedo?

Con paso por América como jugador entre 2001 y 2002, el colombiano tuvo una buena carrera en México, pasando por las Águilas, Necaxa, Puebla, Pachuca y Rayados. Trabajó mucho tiempo en Tijuana, pero sin embargo desde 2021 no está a cargo de ningún equipo.