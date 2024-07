La llegada de Rafa Márquez a la Selección Mexicana tomó por sorpresa a muchos, y claro está que no es para menos. Resulta que el entrenador será el auxiliar de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo 2026 y, de salir todo según lo planeado, se convertirá en el DT del equipo en vistas al Mundial de 2030.

Luego de su excelente trabajo en el filial del Barcelona, se anunció que Rafa había renovado su contrato con el club. Es por eso que comenzó a especularse con un pago millonario de dinero por parte de la FMF para conseguir su salida de España. Sin embargo, no todo fue lo que parecía.

¿Cuánto pagó la FMF por Rafa Márquez?

De acuerdo a las palabras de Gibrán Araige, la FMF no tuvo que pagar absolutamente nada por Rafa Márquez. Resulta que el periodista afirmó que, pese a que había un acuerdo de palabra para renovar en Barcelona hasta 2025, el DT nunca firmó su nuevo contrato con la institución.

La llegada de Rafa Márquez no significó un gasto alguno para la FMF (IMAGO)

Es por eso que al recibir la oferta desde México, el histórico defensa tuvo una plática con los directivos blaugranas, quienes entendieron el deseo de Márquez de llegar al Tri. Por tal motivo, la “salida” de Márquez de Barcelona se dio de forma gratuita a diferencia de lo que se rumoreó días atrás.

De esta forma, y gracias a que el Kaiser aún no había puesto la firma en su nuevo contrato, la FMF no tuvo que pagar absolutamente nada. Y esta es una gran noticia, no solo pensando en el presente y futuro cercano, sino que también en vistas a la Copa del Mundo de 2030.

Rafa Márquez será el futuro entrenador de la Selección Mexicana

El nuevo proyecto contempla la presencia de Javier Aguirre como DT del Tri hasta el Mundial de 2026. Una vez terminado el certamen, Márquez se convertirá, si todo sale según lo esperado, en el primer entrenador de México para los años posteriores.