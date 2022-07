Los Xolos del Tijuana llevan un buen tiempo sin ser el equipo protagonistas que la afición desea. El inicio del Apertura 2022 no ha sido bueno, ya que perdieron dos encuentros y empataron uno, por lo que aún siguen sin conocer la victoria.

Por tales motivos, es que el choque de la cuarta jornada, como local ante América, será muy importante para Tijuana. El arquero y referente, Jonathan Orozco, así lo dejó en claro al dar cuenta de cómo viven el mal momento de la institución.

"Ya dimos muchas excusas durante dos años. Ya la gente está cansada de eso. Nosostros también estamos cansados de no poder lograr los resultados que se merece la gente", expresó Jonathan Orozco en la conferencia de prensa previa al duelo ante América, por la cuarta jornada del Apertura 2022.

Orozco fue autocrítico y develó cuál es el objetivo de Xolos: "No podemos estar otra temporada más sin clasificar. Todos tenemos nuestros objetivos grupales e individuales, pero todo viene de la mano del equipo. Dependemos de todos. Es importantísimo para nosotros este sábado dar un golpe de autoridad", manifestó el guardameta.

Espera una victoria

Jonathan Orozco habló sobre lo valioso que puede significar una victoria ante las Águilas: "Es importantísimo el sábado poder sacar esos tres puntos que llenen de confianza al proyecto, a los jugadores que acaban de llegar, porque necesitamos de elllos, y poder reencontrarnos con nuestra gente. A mi me duele no ganar, me duele irme a mi casa perdiendo, me duele irme a dormir sabiendo que estamos en el último lugar", expresó el arquero de 36 años.