Estos serían los once elegidos por Ignacio Ambriz para visitar a León, su exequipo, esta noche.

En el partido correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2022 de Liga MX, el Deportivo Toluca visitará al siempre complicado Club León en el Estadio Nou Camp. A partir de las 21:05hs del centro de México, el balón comenzará a rodar bajo el arbitraje de Guillermo Pacheco Larios. Los de Ignacio Ambriz buscarán un triunfo que los mantenga en la punta del campeonato, pero no la tendrán nada fácil.

El conjunto dirigido tácticamente por Nacho está mostrando un gran nivel futbolístico, y por supuesto que ilusiona a sus fanáticos como hace años no sucedía. Además, se le empiezan a presentar problemas que no tenía en el semestre pasado: tener que dejar afuera a jugadores en buen momento del once inicial. Esto es, justamente, lo que le pasa de cara a esta fecha...

"Equipo que gana no se toca", dice la famosa frase. Sin embargo, el Director Técnico podría hacerle caso omiso y de todas maneras meter mano en la alineación titular de los Diablos Rojos. ¿El motivo? Claudio Baeza, quien cumplió con la sanción de una jornada tras ser expulsado ante América, está disponible y apunta a jugar desde el inicio, Pero, ¿quién sale?

Aquí viene la gran duda de Ignacio Ambriz. Tal como establece el reglamento de la Liga MX, solo puede haber 8 jugadores no nacidos en México en el campo de juego al mismo tiempo y, si analizamos la alineación que utilizó contra Santos Laguna, no dejó ningún hueco por rellenar. De esta manera, para que ingrese el chileno tendría que salir Jordan Sierra, ecuatoriano, quien fue figura el fin de semana.

Lamentablemente para Nacho y todo Toluca, no hay lugar para ambos. El once titular de los Choriceros para visitar a León, entonces, sería: Tiago Volpi; Raúl López (MX), Andrés Mosquera, Valber Huerta, Brayan Angulo; Marcel Ruiz (MX), Jordan Sierra o Claudio Baeza, Fernando Navarro (MX); Jean Meneses, Camilo Sanvezzo y Leonardo Fernández.