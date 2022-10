En Bolavip te contamos quiénes serán los futbolistas que protagonizarán el partido de este jueves 13 de octubre entre Toluca vs. Santos Laguna por los Cuartos de Final de la Primera División de México.

Las alineaciones de Toluca vs. Santos Laguna por los Cuartos de Final de la Liga MX Apertura 2022

Este jueves 13 de septiembre, desde las 19:06 horas del centro de México, el Toluca vs. Santos Laguna tendrá en vilo a los seguidores del futbol mexicano. Ya se disputaron los juegos de Ida de los Cuartos de Final de Puebla vs. Club América y Cruz Azul vs. Monterrey, pero ahora será el turno para los Diablos Rojos y los Guerreros. El Estadio Nemesio Diez será el testigo de un duelo de alto calibre entre candidatos.

Los de Torreón, por lo mostrado en la fase regular del Apertura 2022, son los grandes candidatos a avanzar en la Liguilla. Pero las series siempre hay que disputarlas, sobre todo frente al tercer equipo más ganador del país. Ignacio Ambriz y Eduardo Fentanés estarán frente a frente por un boleto clasificatorio.

La alineación que presentará Toluca

Tiago Volpi

Carlos Guzmán

Andrés Mosquera

Valber Huerta

Jorge Rodriguez

Claudio Baeza

Fernando Navarro

Leonardo Fernández

Jean Meneses

Camilo Sanvezzo

Carlos González

DT: Ignacio Ambriz

La alineación de Santos frente a los Diablos Rojos

Carlos Acevedo

Carlos Orrantía

Félix Torres

Hugo Rodríguez

Omar Campos

Alan Cervantes

Fernando Gorriarán

Leo Suárez

Cecilio Domínguez

Eduardo Aguirre

Harold Preciado

DT: Eduardo Fentanés