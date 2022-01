Hasta ahora, no hay equipo en la Liga Mx que haya comenzado el Torneo Clausura peor de lo que lo hizo Toluca este lunes en el Estadio Olímpico Universitario. De principio a fin, el equipo choricero fue inferior a Pumas UNAM, que humilló a la visita con un 5 a 0 que lo posicionó en la cima de la tabla.

También fue un inicio desastroso para Ignacio Ambriz, quien debutó como entrenador de los Diablos Rojos y debió afrontar el desafío con varias bajas por Coronavirus (COVID-19). Claro que la actuación de su equipo y la falta de jugadores no hace que el DT le reste méritos al rival, sino todo lo contrario, ya que felicitó a los locales por el buen juego.

“No nos gusta perder en nuestra primera presentación, es difícil, es lo que más me inquietó porque estamos trabajando con mucha ilusión de iniciar con el pie derecho”, declaró. Además, destacó que no estuvieron ni cerca de hacer lo que pretendían hacer en Pedregal, lo que lo llevó a pensar en todo el trabajo que tiene por delante cuando hace tan solo un mes que se unió al club.

El desafío ahora será cambiar el chip y dejar atrás esta derrota para que no afecte los futuros rendimientos. “No me queda más que volvernos a enchufar y recuperar a las personas que no pudieron jugar. No me gusta empezar así porque pega en lo mental”, cerró Ambriz, que el próximo domingo tendrá que recibir a Santos Laguna.