La confesión de Stephen Curry después de perder un juego con ventaja de 17 puntos

Golden State Warriors sufrió el primer gran tropiezo en una temporada NBA en la que sorprendieron con un buen inicio. Los ‘Dubs’ perdieron una ventaja de 17 puntos contra San Antonio Spurs y Stephen Curry no dudó en hacer una fuerte confesión.

¡A los hechos! Los Warriors tenían juegos consecutivos en las jornadas NBA del 22 y 23 de noviembre. La buena noticia es que la victoria contra New Orleans Pelicans les aseguró la clasificación a los cuartos de final de la Copa NBA, así que llegaban más que motivados al juego vs. los Spurs.

Pero… A pesar de que Stephen Curry estaba siendo marcado de gran manera por Stephon Castle, Golden State Warriors se fue al descanso tras los dos primeros cuartos con una ventaja de 12 puntos. ¡Y esa no sería la mayor diferencia a favor del equipo de San Francisco!

El reloj del juego San Antonio Spurs vs. Warriors marcaba que faltaba un minuto por jugar en el tercer cuarto cuando llegó la ventaja de 17 puntos a favor de Curry y compañía. ¿Partido liquidado? Nada que ver, porque la historia iba a terminar como muy pocos pensaban.

La confesión de Curry después de perder un juego con ventaja de 17 puntos

Golden State Warriors solo anotó 13 puntos en el último cuarto, perdió una ventaja de 17 unidades y terminó cayendo por 104 a 94. Ante este escenario, Stephen Curry no dudó y confesó que “se pueden encontrar razones o excusas después de un partido, cosas así, pero vamos ganando por 17 puntos a falta de tres minutos para el final del tercer cuarto“. No encontró muchas explicaciones, pero sí dejó en claro que pueden aprender una lección sobre “capturar y mantener el impulso fuera de casa cuando has hecho lo suficiente para separarte (en el marcador)”.

Victor Wembanyama elogió a Stephen Curry tras la victoria de Spurs a Warriors

“Es muy inspirador. Al crecer, todo su juego, la forma en que se esfuerza en la cancha, es increíble. Pero recientemente, lo que destaca es su voluntad de ganar, que parece casi inmortal. No juega solo por jugar; es competitivo y está en lo más alto de la conferencia. Se puede sentir que todavía tiene hambre de más campeonatos. Incluso en 2022, vi las finales en vivo, y se podía ver su hambre”, dijo Victor Wembanyama sobre Curry.

