La vida sigue su curso. En Italia, a sus 37 años de edad, Guillermo Ochoa está disfrutando su decisión de volver al futbol europeo. Ante el Torino ha lucido nuevamente con sus atajadas para ayudarle al Salernitana a sumar un punto en su lucha por asegurar su permanecia en la primera división del calcio.

Por su lado, Bruno Valdez, a pesar de las críticas que recibió en los últimos torneos, se fue del América dejando el récord del defensa con más goles en la historia del club y además le dejó su corazón a las Águilas que, por cierto, tuvieron un decepcionante estreno en el torneo Clausura 2023.

Bruno Valdez sigue enamorado del América

Un día después de haber recibido una emotiva despedida por sus excompañeros del América en el estadio Azteca, el defensa paraguayo Bruno Valdez expresó en entrevista para W Deportes que se siente "triste no por cómo se dieron las cosas, uno cumple ciclos, fue mi momento, me tocó, la forma en que salí, estoy saliendo muy feliz, por ese lado muy bien... eso queríamos, ganar un título más, pero no se pudo, vamos a apoyar desde afuera a que ganen la 14".

Guillermo Ochoa volvió a lucir y logró su primer punto

Guillermo Ochoa ya logró su primer punto como portero del Salernitana de la primera división de Italia al lucir nuevamente con sus atajadas ahora en el partido que terminó empatado 1-1 ante el Torino en el estadio Arechi. Tras el juego, la prensa italiana elogió al guardameta mexicano. "El Salernitana de (Davide) Nicola, apoyado por un súper Ochoa, acumula en cambio un punto que afianza su buena clasificación en relación al gol de la salvación", apuntó la Gazzetta dello Sport mientras que Tutto Sport apuntó que los ataques del equipo turinés "se desbarataron por las paradas de Ochoa".