Este fin de semana no fue uno más en el mundo del futbol ya que se disputó la Final de la edición 2024 de la Copa Sudamericana en Asunción, capital de Paraguay. Allí se dieron cita Racing de Argentina y Cruzeiro de Brasil, que terminó con los argentinos venciendo por 3-1.

Con este triunfo, la Academia logró su primer título en este certamen en su primera final en esta competencia, tal como le pasó a Pachuca en 2006, quien en su primera definición se quedó con el trofeo luego de vencer a doble partido a Colo-Colo de Chile.

Sin embargo, lo que dio que hablar en México, que no estuvo involucrado en el encuentro, fueron las palabras de un ex jugador de América, quien parece no tener gratos recuerdo de la institución. Roger Martinez, autor del tercer gol de la Final, habló tras la consagración.

Roger Martinez liquidó el partido para Racing ante Cruzeiro. [Foto IMAGO]

Así se expresó: “(Racing Club) Me dio la oportunidad de (volver a) ser futbolista profesional”. Su último equipo antes de volver al futbol argentino fue precisamente las Águilas, por lo que el testimonio iría directamente apuntado a los Azulcremas.

Todo nace a raíz de una lesión de rodilla que lo afectó, que mermó su nivel y provocó la falta de minutos. A partir de esos inconvenientes físicos, el colombiano no volvió a disputar un partido completo con América e incluso comenzó a ser relegado al banquillo.

¿Cómo fue el último paso de Roger Martínez en América?

Si bien estuvo 5 años en América, de 2018 al 2023, lo que obligó al colombiano a salir del club fue lo hecho en la temporada 2022/23. Allí apenas disputó 21 partidos, en los que apenas marcó 4 goles y realizó 2 asistencias. Esa falta de lugar, lo relegó y provocó su partida del equipo.