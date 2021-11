Este miércoles, Pumas UNAM recibió al Club América en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en el marco de la ida de cuartos de final del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. El encuentro finalizó en empate a cero, y dejó abierto el resultado para el encuentro de vuelta en la cancha del Estadio Azteca.

El desarrollo del partido mostró a un equipo de Santiago Solari tirado atrás y cediendo la iniciativa a su rival Felino, que contó con la propuesta más agresiva y tuvo mayores situaciones de gol. La postura de las Águilas llamó tanto la atención que despertó críticas en aficionados y voces periodísticas, sin embargo, los del Pedregal no pudieron quebrar el arco contrario y el Azulcrema logró su cometido.

Después del partido y en declaraciones de conferencia de prensa, Andrés Lillini dejó en clara su postura de que los de Coapa sólo se preocuparon por defenderse, mientras que sus Pumas fueron los únicos que propusieron algo diferente. Y reconoció que no tendrán otra alternativa que salir a atacar de igual manera en el difícil Coloso de Santa Úrsula.

“Un equipo que propuso y otro que se defendió y sacó un buen resultado que era lo que tenia planificado. Nosotros ahora tenemos que ir a sacar el resultado. Sabemos que el Azteca en este proceso es muy fuerte, se hicieron muy fuertes de local. Pero debemos ir con la responsabilidad de ir a atacarlos, no vamos a ganar si no atacamos, porque el empate no nos sirve", declaró el DT.

Y añadió: “No meternos atrás, porque seguramente vamos a perder. Después ser inteligentes. Elegir a los que mejor estén desde el punto de vista físico. El grupo está deseoso de jugar mañana, si se pudiera”.

De todas maneras, el timonel albiazul tiene la certeza de que las chances de avanzar a semifinales están divididas: “50 y 50. Las chances están divididas. América perdió en el año con Pachuca, en este semestre no perdió. En el Azteca le debemos de ganar, porque si no quedamos fuera. Tenemos que tratar de hacer lo que hizo Pachuca”.