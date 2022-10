Al igual que sucedió con América, de poco le sirvió a Rayados llegar con la etiqueta de favorito a las semifinales, cayendo eliminado con marcador global de 6-2 ante Pachuca, que disputará el título con Toluca.

Monterrey es uno de los mejores planteles del campeonato y estuvo todo el torneo en los primeros lugares, pero para su mala suerte no lograron crecerse en la antesala de la final y así dejan escapar la oportunidad de ir por otro título.

Rayados siempre cuenta con un importante presupuesto para apuntalar su plantilla, por lo cual no se deben descartar movimientos. A continuación, en Bolavip te contamos algunos de los jugadores que podrían irse del club.

César Montes

Las condiciones del Cachorro no deben ser puestas en duda, pero no es un secreto que en este mercado tenía la inquietud por irse al futbol de Europa y la directiva de Rayados no lo apoyó. Pasado el mundial, no se debe descartar que se marche.

Rodolfo Pizarro

Pasan los torneos y Rodolfo Pizarro sigue lejos de recuperar su mejor nivel futbolístico. Su préstamo con Monterrey está por finalizar y aunque tiene opción de compra, no mostró los argumentos para mantenerse en la institución.

Duván Vergara

El colombiano tiene muchísima calidad, pero no logra ponerse a punto y sigue acumulando meses de inactividad. Si llega a salir no sería por rendimiento deportivo y sí para encontrar minutos en pro de recuperar su mejor versión.