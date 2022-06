Es una de las promesas de la cantera y viene de romperla en el Tapatío, pero Ricardo Cadena decidió que no sea anotado en el primer equipo del Guadalajara.

Liga MX: La joya que Chivas decidió no registrar para el Torneo Apertura 2022

A pesar de que el mercado de fichajes continúa activo, las Chivas de Guadalajara no han recibido gran cantidad de refuerzos rumbo al Torneo Apertura 2022, y la situación no parece cambiar drásticamente. También teniendo en cuenta las bajas que se han dado es que en la plantilla del primer equipo no sobran los futbolistas, sobre todo en la zona creativa.

Muchos se preguntaban qué pasaría con Sebastián Pérez Bouquet, considerado como uno de los máximos valores de la cantera del Rebaño Sagrado que ya ha sabido tener participación en la Liga MX bajo el mando de Marcelo Michel Leaño. Sin embargo, el entrenador actual y la directiva tienen una decisión tomada.

Coincidiendo con su accionar en el más reciente Clausura 2022, Ricardo Cadena tiene decidido no registrar al mediocampista ofensivo con el primer equipo del Guadalajara para el Apertura 2022. Según pudieron conocer Rebaño Pasión y Bolavip, esto no obedece a una falta de gusto por el futbolista, sino más bien a que el estratega considera que debe respetarle un mayor proceso de maduración para luego ser incluido.

Qué pasará con Sebastián Pérez Bouquet

Es por eso que, con el objetivo de que siga desarrollándose para luego dar el salto a Chivas, el futbolista de 19 años continuará integrado al Club Deportivo Tapatío de la Liga de Expansión. Cabe recordar que el futbolista venía trabajando con la Sub 18 y Sub 20 del Rebaño Sagrado.

De todas maneras, si Ricardo Cadena lo deseara tendría permitido contar con la participación de Pérez Bouquet en el primer equipo durante el Apertura 2022, pues el mediocampista contaría con carnet único habilitante para subir y bajar de división.