Matías Almeyda ha marcado una era en el Deportivo Guadalajara, a tal punto de que los fanáticos exigen por su regreso constantemente. Este es un gusto que la directiva rojiblanca no le ha dado a los suyos, ya que en el último año decidió apostar por Víctor Manuel Vucetich y ahora por Marcelo Michel Leaño. Es muy difícil sacar al Pelado de la Major League Soccer debido a su contrato, pero queda claro que Chivas no hizo un esfuerzo mayor para lograrlo.

El entrenador argentino está vinculado al San Jose Earthquakes hasta diciembre del 2022, pero ha dado señales en las últimas semanas de que no está del todo cómodo en la institución. "Me gusta donde estoy, pero a mí me gusta ser campeón. Yo soy un enfermo al que le gusta ser campeón y noto que así está complicado, está difícil", soltó en conferencia de prensa, al notar que su equipo no está preparado para pelear por títulos. ¿Y si retorna a la Liga MX?

Pachuca está buscando entrenador y, de acuerdo a la información brindada por el periodista Hugo Ramírez de TUDN, Matías Almeyda es uno de los candidatos. La directiva lo quiere, pero es consciente de que será realmente complicado contratarlo en estos momentos, por lo que por ahora es una opción lejana.

Cabe resaltar que Marco Garcés se despidió de la dirección deportiva de Tuzos, por lo que también habrá que esperar que el club haga una reestructuración interna y posteriormente se arme para competir en el Torneo Clausura 2022 de Liga MX. Eso sí: los jugadores reportarán a exámenes médicos este 29 de noviembre para comenzar la pretemporada, y la idea de los directivos es ya tener al entrenador listo.

Los 4 candidatos a nuevo DT de Pachuca

Matías Almeyda no es el único candidato de la directiva, sino que hay 3 nombres más y son todos más "terrenales". Se trata de Renato Paiva (entrenador portugués de Independiente del Valle, Ecuador), Nicolás Larcamón (actual estratega de Puebla) y Gabriel Caballero (hoy sin trabajo). Además, hace algunos días sonaron los nombres de Francisco Palencia, Jaime Lozano y Rafa Márquez, pero todo quedó en rumores.