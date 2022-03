La impresionante violencia desatada en el Estadio Corregidora durante el Querétaro vs. Atlas dejó consecuencias humanas y reglamentarias muy fuertes. Varias de estas últimas fueron las sanciones impuestas por la Liga MX a los Gallos Blancos, que a pesar de no ser desafiliados se vieron sacudidos de manera importante.

Dentro de las obligaciones que el ente de Mikel Arriola y la FMF impusieron al cuadro queretano se encuentran la obligación de tener que jugar a puerta cerrada durante un año, y la venta de la franquicia por parte del Grupo Caliente. Ahí es donde una importante ciudad mexicana ha aparecido como posible nueva sede.

Los Gallos Blancos podrían mudarse a la ciudad de Culiacán, Sinalóa. El gobernador de dicho estado, Rubén Rocha Moya, reconoció este lunes durante una rueda de prensa que ya fue contactado por los actuales dueños del equipo para mudar la franquicia a dicha zona del noroeste del país. Sin esquivarle a la cuestión, admitió que le gustaría que la capital Sinaloa tenga un equipo en la Primera División.

"De manera muy transparente yo lo apoyaría. De hecho ya me buscaron (Grupo Caliente) porque si es traer un espectáculo para los culichis se los traigo, me gusta el futbol transparente. En primera que quieran venir y no porque allá (Querétaro) no los quieren un año, la segunda es saber en qué condiciones podemos recibirlos", expresó.

Culiacán, una importante plaza futbolera

Cabe recordar que Culiacán posee a los Dorados de Sinaloa, equipo que actualmente milita en la Liga de Expansión, pero que ha tenido historia en la máxima categoría del balompié mexicano. Allí han militado en la Liga MX importantes personalidades como Pep Guardiola, Cuauhtémoc Blanco y Sebastián 'el Loco' Abreu.