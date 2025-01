Diego Cocca tuvo su debut con el Real Valladolid el pasado 20 de diciembre, día en el que su equipo perdió por 3-0 ante el Girona. Por otro lado, el Pucela se enfrentaba este domingo al Ourense CF por la tercera ronda de la Copa del Rey y tenía la oportunidad de comenzar el año de buena manera… pero sucedió todo lo contrario.

El equipo de Diego Cocca cayó por 3-2 contra el Ourense, un club que se encuentra en la Primera Federación de España, que sería la tercera división de dicho país. En la previa el Valladolid era favorito y logró ponerse en ventaja en dos ocasiones distintas, pero no logró mantener la diferencia.

El entrenador argentino está teniendo su primera experiencia en Europa y es el primer equipo que comanda desde su salida de la Selección Mexicana. El Valladolid está último en LaLiga y Diego Cocca tiene un trabajo difícil para intentar cambiar la dinámica negativa del Pucela. Además, esta derrota empeorará aún más los ánimos del plantel.

Las declaraciones de Diego Cocca luego de la eliminación

“Estamos dolidos por haber perdido, preocupados por muchas cosas. Este partido nos vino bien para sacar conclusiones, el objetivo es muy difícil, necesitamos a todos comprometidos, hay un mercado de invierno que ha empezado en el que tenemos que buscar la vuelta para encontrar los jugadores que puedan estar a la altura”, manifestó el ex técnico de Atlas en la conferencia de prensa posterior al juego de Copa del Rey.

Asimismo, Diego Cocca manifestó que la defensa es el principal déficit a corregir: “Antes de venir he visto todos los partidos del Real Valladolid y no es novedad que el equipo no esté defensivamente a la altura de Primera, hemos trabajado tratando de refrescar conceptos y la manera es compitiendo, por eso nos vino bien este partido, para sacar conclusiones”.

Luego de la eliminación en la Copa del Rey, ahora Valladolid recibirá al Betis el próximo sábado por la Jornada 19 de LaLiga, y después viajará a Barcelona para enfrentarse con el Espanyol, un rival directo por el descenso. Actualmente al Pucela lo separan 4 puntos del Getafe, que es el último club en mantener la categoría.