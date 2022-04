Llegamos a la etapa de definición en el futbol mexicano. Tan solo resta que se dispute la última jornada de la Fase Regular del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, por lo que hay varios equipos con la calculadora en la mano haciendo cuentas para ver qué resultados necesitan para poder dar el presente a la Fiesta Grande. Y tú no necesitas hacer lo mismo, en Bolavip te contamos en qué situación está cada quién.

Por empezar, hay cuatro equipos que salgan como salgan no se moverán en la tabla de posiciones. Ellos son Pachuca (líder, clasificado a Cuartos de Final), Tigres UANL (segundo, clasificado a Cuartos de Final), Querétaro (anteúltimo, eliminado) y Juárez (último, eliminado). El único que jugará por algo es el conjunto de los Gallos, ya que deberá sumar y esperar resultados para evitar la multa económica de la Tabla de Cociente.

A continuación, te detallamos qué resultados necesita cada equipo para poder obtener el boleto a la Liguilla del Torneo Clausura 2022.

3º - Puebla | 26: Si gana estará en los Cuartos de Final. Si empata o pierde también puede estarlo, pero dependerá de que le vaya mal a Atlas, América y Cruz Azul.

4º - Atlas | 26: Si gana estará en los Cuartos de Final. Si empata deberá esperar una igualdad entre Águilas y La Máquina; si pierde clasificará a Repechaje.

5º - América | 25: Debe ganar y esperar que uno de Atlas o Puebla no gane para estar en Cuartos. De otra manera, jugará Repechaje.

6º - Cruz Azul | 24: Misma situación que el América, aunque debe tener en cuenta la diferencia de gol.

7º - Guadalajara | 23: Para clasificar a Cuartos de Final debería ganar por varios goles, esperar un empate entre América y Cruz Azul y que uno de Atlas o Puebla pierda. Si esto no sucede, jugará Repechaje.

8º - Monterrey | 23: Para clasificar a Cuartos de Final debería ganar por varios goles, esperar un empate entre América y Cruz Azul y que uno de Atlas o Puebla pierda. Si esto no sucede, jugará Repechaje.

9º - Necaxa | 23: Para clasificar a Cuartos de Final debería ganar por varios goles, esperar un empate entre América y Cruz Azul y que uno de Atlas o Puebla pierda. Si esto no sucede, jugará Repechaje.

10º - San Luis | 23: Para clasificar a Cuartos de Final debería ganar por varios goles, esperar un empate entre América y Cruz Azul y que uno de Atlas o Puebla pierda. Si esto no sucede, jugará Repechaje.

11º - León | 20: Si gana jugará Repechaje. Si empata o pierde, depende de resultados ajenos (Mazatlán, Toluca, Santos y Tijuana podrían superarlo).

12 º - Pumas | 19: Si gana jugará Repechaje. Si empata o pierde, depende de resultados ajenos (Mazatlán, Toluca, Santos y Tijuana podrían superarlo).

13º - Mazatlán | 18: Debe ganar y que uno de Pumas o León no lo haga. Así, jugará Repechaje.

14º - Toluca | 18: Debe ganar y que dos de Pumas, León y Mazatlán no lo hagan (y ver la diferencia de gol). Así, jugará Repechaje.

15º - Santos Laguna | 17: Debe ganar y esperar que Pumas, Mazatlán y Toluca no lo hagan.

16º - Tijuana | 17: Debe ganar y esperar que Pumas, Mazatlán, Toluca y Santos Laguna no lo hagan.

Fecha 17 del Clausura 2022 de Liga MX

Necaxa vs. Guadalajara

Mazatlán vs. Puebla

Querétaro vs. Juárez

Atlas vs. Tigres

Monterrey vs. Tijuana

América vs. Cruz Azul

Pumas vs. Pachuca

San Luis vs. Santos Laguna

León vs. Toluca