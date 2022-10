Toluca obtuvo una victoria muy importante contra Santos Laguna por el marcador de 4-3, en la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2022. El partido tuvo emociones de principio a fin y además contó con un protagonista inesperado: Tiago Volpi.

El portero fue determinante en el resultado, pero no precisamente por sus intervenciones entre los tres palos. Y es que Volpi fue el encargado de cobrar el penal que le dio la victoria a los Diablos Rojos, cuando se jugaba el descuento en el Nemesio Diez.

El brasileño engañó por completo a Carlos Acevedo, mandando el balón al fondo de las redes con un remate de borde interno. Luego del culminar el partido, Volpi explicó por qué pateó el penal en un momento tan importante y cómo se tomó esta decisión.

"Lo del penal es un momento especial (...) Son situaciones que se plantean y no estaba planeado, no vine con la intención de patear un penal. Yo entreno, había cobrado en otras oportunidades y me sentía con confianza", explicó Volpi al respecto.

ASÍ FUE EL PENAL PATEADO POR VOLPI