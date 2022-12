Hace poco más de una semana, Duván Vergara volvió a disputar un partido de futbol con la camiseta de Rayados de Monterrey después de 329 días, producto de la larga recuperación que le demandó una rotura del ligamento cruzado y el menisco lateral de su rodilla derecha. El regreso fue en el amistoso que terminó con victoria 3-0 sobre Correcaminos, para la que cedió una asistencia.

De cara al inicio del Clausura 2023 de la Liga MX, el colombiano se mostró ilusionado con poder ser importante para el equipo e ir ganándose de a poco la confianza del entrenador Víctor Manuel Vucetich, para poder consolidarse de una vez por todas en el futbol mexicano, al que arribó en junio de 2021 proveniente de América de Cali.

"Estoy muy tranquilo por la confianza que me ha dado el cuerpo técnico, esa confianza me la han dado los compañeros, llevo un mes entrenando parejo, los primeros días me cuidaron un poco, de eso se trata estos partidos de preparación, para ganar esa confianza, nos queda ese partido del 30 de diciembre, esperemos estar a la altura", manifestó.

Y agregó: "No fue una lesión fácil, es la más dura que me ha tocado en mi carrera, he vuelto y gracias a Dios lo he hecho de buena manera, con muchas expectativas, muy ansioso porque después de tanto tiempo estaré de nuevo en el estadio, esperemos que sea pronto".

Vergara confía en que los partidos de preparación le darán el ritmo que necesita para comenzar a mostrar su mejor versión en el inicio de la competencia oficial. “Para eso son estos partidos de preparación, no es el mismo ambiente en un campo de entrenamiento que en un estadio, obviamente son partidos de preparación, tomarlos así, el equipo está trabajando muy bien, prefiero hablar de nosotros internamente, se está haciendo lo que el cuerpo técnico está pidiendo, esperemos que se nos den las cosas en el primer partido", concluyó.