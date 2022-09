Uno de los temas que más en vilo tiene al mundo del Club América es la renovación o no de Guillermo Ochoa, cuyo contrato en el Nido se vence el 31 de diciembre de 2022, y de momento no se ha concretado una renovación. Y los rumores sobre un posible futuro fuera de Coapa no se tardaron en llegar.

Si bien desde hace tiempo se viene hablando de las pláticas entre la directiva Azulcrema y el entorno de Memo para extender el vínculo con la institución, en los últimos días una bomba de mercado puso en duda su continuidad. Después de conocerse que el portero obtuvo el pasaporte comunitario, inmediatamente circuló que Mallorca de España estaría interesado en sus servicios.

Este miércoles por la noche, el histórico cancerbero mexicano fue homenajeado en el Museo de Cera donde se descubrió una imponente estatua con su figura. Allí, la principal consulta fue sobre su futuro, y el propio Ochoa fue quien dejó contundentes frases. ¿Se va a Europa o se queda en América?

"Estamos en pláticas, América es mi prioridad"

“Estamos en pláticas, por supuesto que mi prioridad siempre va a ser el club. Ya se trabaja en ello, mi contrato termina en diciembre y si conviene a ambas partes por supuesto que me gustaría quedarme muchos años más en el club y de no ser así, tengo que explorar otros destinos porque voy a seguir jugando por muchos años más”, lanzó Memo Ochoa.

"El pasaporte español me abrió las puertas"

“Mi prioridad es América. Ahora que tengo el pasaporte español se me han abierto puertas desde el día uno que regresé a equipo. Mi cabeza en estos momentos está en el club y es donde debe estar. Si el club así lo quiere y llegamos a un buen arreglo, poder continuar muchos años más, me encantaría”, añadió el portero mexicano.

"No me veo en otro equipo de México"

“No me veo jugando en otro equipo en México que no sea América. Soy fiel al club, soy fiel a la institución y de momento va por buen camino, así es que ya veremos. De no ser así, agradecido como siempre con el club”, concluyó.