Después de su buena etapa con Atlético San Luis, el delantero argentino, Germán Berterame, protagonizó una de las novelas más importantes en el mercado de pases previo al Apertura 2022. Pretendido por América, y con ganas de ir a Europa, el jugador finalmente terminó por fichar para Rayados de Monterrey.

El conjunto regio ha tenido un buen inicio de certamen, por lo que de momento, Germán Berterame puede sentirse a gusto con su decisión. Sin embargo, en aquel momento, el propio futbolista develó que no le resultó sencillo tomar "decisiones difíciles en tan poco tiempo". En diálogo con Fox Sports Radio, dio más detalles sobre su elección.

"Me incliné más por Rayados, por la forma que es como institución. Me incliné para este lado por la ayuda de la familia. Me veía con más goles en Monterrey, por decirlo de alguna forma", explicó Germán Berterame, quien tiene un gol en las primeras seis jornadas del Apertura 2022.

El argentino es una de las tantas cartas ofensivas que tiene Victor Manuel Vucetich en Rayados, y aunque de momento ha compartido con Rogelio Funes Mori, muy pronto podría tener un nuevo competidor: "Ahora, Rodrigo Aguirre ha comenzado a estar con el grupo y estar entrenando al 100%. Ojalá que se de la posibilidad en algún momento, aunque eso ya es decisión del cuerpo técnico".

Monterrey, el más goleador

Disputadas seis fechas del Apertura 2022, Monterrey se ubica en el tercer lugar de la tabla, pero con la favorable estadística respecto a los goles convertidos. Con 12 gritos, ningún otro equipo ha logrado alcanzar portería en más ocasiones. Detrás de Rayados, se ubica Toluca con diez.