Tras el subidón de nivel que tuvo desde la llegada de Vucetich al banquillo, Joel Campbell tiene muchas más posibilidades de quedarse en los Rayados de Monterrey de las que tenía cuando no era tenido en cuenta por Javier Aguirre. El futbolista costarricense, cedido por León, se refirió a su futuro.

Joel Campbell está ilusionado con la posibilidad de repetir con los Rayados de Monterrey el título de Liga MX que ya consiguió defendiendo la playera del León, en el Apertura 2020. Con la llegada al banquillo de Víctor Manuel Vucetich no solo ha mejorado el rendimiento del equipo regiomontano, sino que además ha ganado mucha confianza el futbolista tico que no era tenido en cuenta por Javier Aguirre.

"Siempre la confianza en un deportista es muy importante, también el hecho de que físicamente esté muy bien, el semestre pasado tuve una lesión en el tobillo que acusé par de meses y no me dejaba ser el Joel que quería ser, ahora estoy físicamente bien", expresó Campbell en relación a su buen presente en una entrevista concedida a Mediotiempo.

Y respecto a las aspiraciones de los Rayados en el torneo, agregó: "Monterrey está para ser campeón. Es una institución grande que siempre va a estar obligado a buscar el título, con estos jugadores no se espera menos. Tenemos que salir con la humildad que nos caracteriza y el esfuerzo para intentar ser campeones".

Cedido por un año desde León, en un primer momento pareció que Monterrey no haría ningún esfuerzo por retenerlo. Pero ahora que su nivel futbolístico ha dado un salto de calidad las cosas podrían ser muy diferentes. Consultado al respecto, el tico señaló: "De mi parte no sé nada de eso, sólo me preocupo por hacer las cosas bien. El equipo ha confiado en mí y de mi parte sólo puedo devolver esa confianza haciendo las cosas bien en los entrenamientos".

Rayados pierde una figura para enfrentar a Toluca

Para su visita de este miércoles a Toluca en el Nemesio Diez, Rayados de Monterrey no podrá contar con Rogelio Funes Mori en el ataque debido a que este no llegó a recuperarse a tiempo de su lesión miofascial de recto femoral del muslo derecho. Esa lesión ya ha tenido al margen al atacante de los partidos ante Mazatlán y Tigres, al igual que de la última triple fecha de Eliminatorias de concacaf con el seleccionado mexicano.