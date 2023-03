El portero argentino Nahuel Guzmán comenzó a escribir su historia con los Tigres desde el torneo Apertura 2014 y desde entonces ha sido pieza clave en la conquista de ocho títulos: cuatro de la Liga MX, tres de Campeón de Campeones y uno de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Asimismo, el Patón Nahuel Guzmán ha sido criticado en diversas ocasiones por tener actitudes antideportivas y comportamientos provocativos con los rivales, sin embargo el controvertido guardameta argentino no está de acuerdo con la imagen que tienen de él en el futbol mexicano.

En conferencia previa al Clásico Regio entre Tigres y Monterrey, el portero argentino comentó que “con mis errores y mis comportamientos no adecuados, desde que llegué a México, hubo un momento que a Nahuel Guzmán le empezaron a construir una imagen negativa, que soy un mal perdedor, entre otros".

Nahuel Guzmán recordó un antecedente mal interpretado del torneo Clausura 2018 y mandó un desafío para quienes lo tachan de malinencionado: "Pueden buscar más de los 400 partidos y si encuentran alguna acción realmente agresiva, con intención de lastimar a algún árbitro o a algún colega, no sé qué prometer, yo me retiro del futbol, pero no me vengan con la jugada de Pumas que le pego detrás de Nicolás Castillo, que parece que le quise dar la cabeza contra el palo; que digan que se me escapa la pelota, que di un paso mal, que salí mal, sí, pero que digan que soy mala leche, un violento, un agresivo".

Nahuel Guzmán sobre el clásico contra Monterrey

Este sábado en el estadio Universitario, por la jornada 12 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, los Tigres enfrentarán al Monterrey en otra edición del Clásico Regio, al respecto, Nahuel Guzmán comentó que "enfrentarse a los mejores es una buena prueba, son los partidos más lindos, este clásico es el más pasional de México”.