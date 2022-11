Las críticas fueron una constante en la carrera de Oribe Peralta, sobre todo mientras daba sus primeros pasos en el balompié profesional, por lo que tuvo que sobreponerse a dolorosos comentarios de parte de referentes del futbol mexicano como Luis García y Miguel Herrera, que lo minimizaron.

El Cepillo relató en su libro Mi once ideal, el camino que tuvo que recorrer para llegar al profesionalismo, en donde mucha gente no confió en él; sin embargo, fue perseverante pese a que el Doctor, cuando era directivo de Monarcas expresó “Oribe no sirve para Primera División” o Miguel Herrera que era su entrenador en Rayados dijera abiertamente: “fue un desastre” o en el vestidor asegurar que “tuvo la culpa” por la Final perdida en el Apertura 2004 contra Pumas.

“Bien, a Luis (García) me lo he topado varias veces y he tenido la oportunidad de que me entreviste y hemos platicado muy bien. Cada vez que tengo la oportunidad se lo recuerdo, de broma obviamente. Con Miguel (Herrera) también, porque entendí perfectamente a no tomarme las cosas personales, a ver más allá de lo que me estaban diciendo y también a sacarle el mayor provecho a esto.

“La persona que yo creo que más me quiere en este mundo es mi mamá y ella siempre buscaba la forma de despertarme, de alentarme con regaños, una que otra vez con un golpe para que fuera mejor. Tuve la fortuna de saber identificar eso, si la persona que más te quiere en el mundo te regaña cuando no haces las cosas bien, tal vez esta persona frente a ti está viendo algo que tú no ves. Te quiere llevar más allá y lo vi de esa manera. No era tanto lo que yo estaba haciendo, sino lo que él decía, no me definía lo que él estaba haciendo”, declaró en entrevista con Bolavip México.

¿Qué logros consiguió Oribe Peralta?

El Hermoso se convirtió en un jugador histórico de México debido a que su calidad lo llevó a conquistar, con Selecciones juveniles, la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Londres, medalla de oro en Juegos Panamericanos; mientras que con el Tri Mayor participó en dos Mundiales, conquistó una Copa Oro y una Copa Concacaf. En la Liga Mx conquistó la Liga Mx cuatro ocasiones, una Liga de Ascenso, una Copa Mx e inclusive dos Concachampions.