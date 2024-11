El ex capitán del Club Universidad reflexionó acerca de las causas por las cuales los universitarios acumulan una racha de 13 años sin ser campeones

Pumas UNAM arrastra una larga racha de 13 años sin poder consagrarse en la Liga MX. Pese al cambio de futbolistas y entrenadores, la institución felina no ha encontrado la manera de volver a coronarse en un torneo nacional que conquistó por última vez en el marco del Clausura 2011.

Sin embargo, en los próximos días el conjunto que actualmente dirige Gustavo Lema tendrá la gran posibilidad de dar un importante paso en las instancias decisivas del Apertura 2024 con el fin de cortar la sequía de títulos. El primer escollo en ese camino será Rayados, equipo ante el cual se enfrentará en el marco de los cuartos de final.

Uno de los que habló en la previa de dicha serie fue Miguel España, ex futbolista y entrenador de Pumas UNAM. En diálogo con el diario ESTO, el otrora capitán auriazul indicó que el actual equipo del CU no cuenta con la suficiente identidad, motivo que también le ha impedido volver a ganar la Liga MX.

“Les falta un poco de identidad porque cambian un poco los jugadores, pues han sabido que su estancia en la primera división no es larga; antes duraban más en los equipos, Alfredo Tena en el América, Fernando Quirarte en Chivas, y así te ibas por ahí. Antes se iba Cabinho y tenías a Hugo Sánchez como reemplazo; se va él y ya estaba Luis García, pero ahora no tienes eso en el equipo”, aseguró el campeón de la Liga MX 1990-1991 y de la Concachampions 1988-1989 con los Felinos.

Asimismo, España lamentó que el equipo de Gustavo Lema no pueda mantener una determinada regularidad a lo largo de la temporada. “Ahorita veo que han retomado el camino con Lema. No juegan mal, sin embargo, comienzan bien un torneo, luego se van para abajo y al final luchan por el título, el cual no han conseguido levantar. Ahorita están para pelear, vamos a ver cómo les va en la Liguilla”, agregó.

¿Cuándo juegan Pumas UNAM vs. Rayados por la Liguilla del Apertura 2024 de la Liga MX?

La serie entre Pumas UNAM y Rayados se llevará a cabo entre el 27 de noviembre y el 1° de diciembre. Sin embargo, aún no se saben las fecha exacta así como tampoco el horario en el que tendrá lugar cada partido.

Vale destacar que la ventaja deportiva en esta llave favorecerá al conjunto capitalino. En ese sentido, Pumas no solo jugará la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, sino que también contará con el empate en el global como resultado favorable para acceder a semifinales.