La primera aventura de Ignacio Ambriz como director técnico en Europa quedó resumida en 12 partidos al frente del Huesca de la segunda división española con un balance discreto de cuatro victorias, cinco tres empates y cinco derrotas que provocó su pronto regreso a la Liga MX donde asumió el mando del Toluca.

“Ir a Europa es un sueño que tenía, es un sueño que me hizo despertar muy rápido. Nunca me imaginé que todo fuera tan rápido y se dieran las cosas así. No me arrepiento de nada, al contrario, me sirvió para conocer otras cosas que ya hay en Europa”, comentó Nacho Ambriz en conferencia de prensa.

Con 56 años, Nacho Ambriz dirigirá a su octavo equipo de la primera división mexicana al que llegó sin ningún pesar después de su paso por el Huesca. “Sólo verán a un Nacho más viejo. Con un año más de vida. Contento e ilusionado con Toluca. Soy un entrenador más maduro y mi idea futbolística la conocen bien, ser protagonistas y jugarle al tú por tú a cualquier equipo".

Nacho Ambriz y la historia del Toluca

A partir de este torneo Clausura 2022, Nacho Ambriz intentará devolverle al Toluca su costumbre de pelear por el campeonato como lo dicta su historia que pudo apreciar en un documental. “Vi a Ítalo Estupiñán, Vicente Pereda, a Cardozo, Sinha, a muchos grandes juagdores y entrenadores que han hecho una gran historia para este club, hoy me toca a mí junto con mi cuerpo técnico y los jugadores, de comprometernos. Cada partido tenemos que salir a partirnos el alma, a poner otra vez al Toluca en los primeros lugares".

Los objetivos de Nacho Ambriz con los Diablos Rojos están claros para este primer torneo: "Tenemos que ir partido a partido, sumar los puntos necesarios para meternos entre los primeros cuatro lugares, luchar por estar en una liguilla, luchar por un título. No me espanta nada, al contrario, mi vida siempre ha sido de retos, hoy tengo uno con el Deportivo Toluca, le transmito a los jugadores las ganas de trascender, de volver a este equipo lo que fue de muchos años atrás".