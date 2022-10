En el duelo de Ida por las Semifinales del Apertura 2022, Pachuca sacó una gran ventaja tras golear por 5-2 al Monterrey. Los Tuzos deberán ahora sellar fuera de casa su boleto a la gran Final, ante unos Rayados que no podrán contar con Érick Aguirre, quien fue expulsado tras una dura entrada.

Tras una primera mitad repleta de emociones y cuatro goles, Guillermo Almada buscó en el complemento agitar el trámite con el ingreso del colombiano Marino Hinestroza. Sin embargo, apenas saltó al cambo de juego, el atacante de los Tuzos recibió una fuerte infracción por parte de Érick Aguirre.

En primera instancia, el árbitro César Arturo Palazuelos sancionó la falta con tarjeta amarilla, pero luego, a instancias del VAR, comprobó que ameritaba la expulsión. Rayados quedó con un jugador menos y los Tuzos aprovecharon más tarde la ventaja numérica para ampliar el marcador, pero ya sin Hinestroza, quien debió salir por culpa de la dura entrada.

Tras el encuentro, Érick Aguirre se acercó al vestidor de Pachuca para pedirle disculpas a Marino Hinestroza. El colombiano, tendido en la camilla, aceptó el gesto del defensor y ambos se abrazaron en un momento que quedó retratado por la cuenta oficial de los Tuzos. "El futbol es de caballeros, ánimo @Erickg_14 ¡Fuerza @marinoangulo02!", escribieron en Twitter.

La palabra de Érick Aguirre

Sobre su acción, el defensor de Monterrey no puso excusas y deseó que lo de Hinestroza no le traiga complicaciones: "Una disculpa, las personas que me conocen saben que no soy una mala persona, ojalá no sea nada grave", dijo tras ser expulsado a los 64 minutos.