Pese a que Mikel Arriola, titular de la Liga MX, reveló que ha recibido casi nulas quejas del arbitraje: “Hacemos una reunión semanal de la jornada y llevamos un indicador de protestas formales e informales de los equipos sobre los árbitros, que en las últimas fechas se ha mantenido casi en cero, aunque eso no implica que no haya habido y que no existan polémicas permanentes", señaló el directivo. Situación contraria a lo que externó el exfutbolista, Oribe Peralta.

Por medio de sus redes sociales, el apodado “Hermoso”, dio su postura ante lo que se vive en el arbitraje actualmente, pues en específico en el actual campeonato Clausura 2022, este sector ha sido por demás criticado por entrenadores, jugadores y directivas, así como medios de comunicación, pues se han dado jugadas polémicas de manera constante que ponen entre dicho las decisiones de algunos silbantes.

De acuerdo al exjugador de las Águilas del América la situación no mejora, así lo dejó ver en sus redes sociales con un mensaje que desató la polémica entre la comunidad del futbol mexicano, pues la mayoría está a favor del Campeón Olímpico: “Todos los que han jugado fútbol o seguidores de un equipo, en más de una ocasión han sido ayudados o perjudicados por los árbitros”, apuntó Peralta.

El exelemento de las Chivas de Guadalajara y Santos Laguna aseguró que en más de una ocasión los equipos han sido beneficiados o perjudicados por los silbantes, pero sin dar nombres fue como decidió lanzar este mensaje que ha provocado que más de uno de los aficionados se pronuncie al respecto y salga en defensa de los supuestos equipos que han sido perjudicados por esta situación, de la que Arturo Brizio, el titular de la Comisión Disciplinaria no ha fijado una postura.