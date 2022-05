De manera intempestiva y contundente, el lateral izquierdo colombiano Yairo Moreno fue separado del plantel de los Tuzos del Pachuca por el director técnico uruguayo Guillermo Almada a punto del enfrentamiento contra las Águilas del América por las Semifinales del torneo Clausura 2022.

Antes del inicio de la liguilla, Yairo Moreno viajó a Colombia por motivos personales y volvió a México para estar disponible para la serie de Cuartos de Final contra el Atlético de San Luis, pero el entrenador Guillermo Almada ya no lo contempló ni siquiera para llevarlo a la banca.

Desde antes de esta situación, Yairo Moreno había dejado de participar en los compromisos de los Tuzos del Pachuca. Su última participación en el torneo se dio el 23 de abril en la jornada 16 en el partido ante los Rayados del Monterrey en el estadio Hidalgo.

En entrevista para TUDN con Marc Crosas, Guillermo Almada comentó: "Sin dar nombres, porque no me gusta, que no haya futbolistas que no tienen la ambición de llegar a lo máximo. Un futbolista mejor preparado con menos condiciones, tendrá más que el de mejores condiciones no preparado".

Yairo Moreno regresará al León

Para la directiva del Pachuca la separación de Yairo Moreno no significa haberlo dado de baja, pero el jugador colombiano ya no participará en la semifinal ante el América y en lo que resta del torneo Clausura 2022 con los Tuzos y terminará su cesión a préstamo de una año para regresar al León.