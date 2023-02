Han sido semanas agitadas para el futbol mexicana. La Federación Mexicana de Futbol anunció hace algunos días nada más la elección de Diego Cocca como el nuevo entrenador del Tri, pero para sorpresa de muchos, este miércoles llegó una noticia muy fuerte e inesperada. Yon de Luisa anunció que no seguirá al frente de la Federación.

Será en mayo, entonces, cuando Yon de Luisa deje su cargo en la Federación Mexicana de Futbol, ya que decidió por propia cuenta no volver a candidatearse para el puesto. Por su parte, Ricardo Peláez, cuestionó el clima que se vive puertas hacia adentro y concluyó en que todo es un "desmadre".

"Cuando vienes de un fracaso como lo que pasó en el Mundial esperas que las cosas cambien para bien, que nos organicemos para mejorar y resulta que todo sale peor como estaba", opinó Ricardo Peláez en el programa Línea de 4, de TUDN.

El exdirectivo de Chivas no se guardó nada en su análisis y mostró su pesimismo con la situación actual: "Estamos peor que nunca, que no nos ponemos de acuerdo, que no nos podemos organizar y no podemos gestionar una comunidad entre todos. Es difícil. Del lado del micrófono es más fácil cuestionar cosas cuando no tenemos información, empezamos a especular cosas. Lamentablemente mi conclusión es que esto es un desmadre", esgrimió Peláez.

El comunicado de la FMF

“El día de hoy, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, ing. Yon de Luisa, informó a todos los miembros de la Asamblea de Dueños su decisión de no postularse para ser reelecto presidente de la FMF para el cuatrienio 2023 - 2026, a fin de que quien ocupe esta posición se ajuste a la nueva visión y objetivos de la FMF”, rezó el comunicado oficial confirmando que el actual presidente no buscará la reelección.