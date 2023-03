Pep Guardiola lanza LAPIDARIA crítica a Liga MX: "No entiendo cómo se protege tanto a los poderosos"

Pep Guardiola tuvo una carrera muy buena como futbolista, pero nada comparado a lo que ha logrado como entrenador, donde ya puede ser considerado como uno de los mejores de la historia por los títulos conquistados.

En 2005 catalán terminó su andar como jugador en Dorados de Sinaloa, donde estuvo un año y en cualquier cantidad de ocasiones ha declarado que disfrutó mucho su andar, aprendiendo mucho de Juanma Lillo, su técnico en aquel momento.

Esta ocasión, el hoy timonel del Manchester City mostró que está informado del futbol mexicano, lanzando una fuerte crítica al sistema de competencia y sobre todo al descenso, que hoy por hoy no está vigente.

"Hicimos muy buena temporada, quedamos octavos. Luego por los inventos vuestros del porcentaje, lo que has hecho en el pasado te afecta en el presente... Una cosa que jamás voy a entender. Uno se juega lo que haces, no lo que haces en el pasado. No entiendo cómo se protege tanto a los equipos poderosos", aseguró para Paramount+.

Igualmente, le entregó elogios a Rafael Márquez, deseando que haga una buena carrera en los banquillos: "Fantástico jugador, la salida de balón, inteligentísimo en muchas cosas. Si le ha picado el gusanillo, la pasión por entrenar, sé que está entrenando en el segundo equipo del Barcelona, donde yo empecé. Ojalá tenga muchos, muchos éxitos. Se lo merece".